Ballo delle Debuttanti, con Ant anche la Fiorentina

Mercoledì 26 febbraio si svolgerà il Ballo delle Debuttanti organizzato da Fondazione ANT Italia ONLUS, in collaborazione con le Promesse Viola, nella storica Certosa di Firenze, una delle più antiche e importanti d’Italia. L’evento, presentato anche nell’edizione 2020 da Stefano Baragli e Veronica Maffei, sarà caratterizzata dalla presenza della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Grande Fratello VIP”. Il programma della serata anche quest’anno è particolarmente nutrito e la scaletta prevede che gli ospiti siano accolti alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto nelle sale della Certosa dove si proseguirà con la ricca cena con l’accompagnamento musicale delle Eviolins. Alle 22.45 si entrerà nel vivo con l’esibizione di cantanti e musicisti e soprattutto dei ragazzi protagonisti assoluti della serata. Aprirà la scena l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Fanfara dei Carabinieri del Maresciallo Robbio a seguire la Florence Symphonietta, magistralmente diretta da Grazia Rossi, accompagnerà le esibizioni dei Florence Tenors Voices, Nika Gorgodze, Artemiy Naghiy e Edoardo Ballerini, sulle note di famose arie come Figaro, dal Barbiere di Siviglia, Funiculi Funiculà, canzone della tradizione napoletana e cavallo di battaglia di molti famosi tenori e Nessun Dorma, tratta dalla Turandot di Puccini. Queste performances di grande musica sono solo il preludio all’esibizione delle debuttanti e dei giocatori delle Promesse Viola. I ragazzi si esibiranno in famosi valzer tra cui il Valzer dei Fiori tratto dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, il Valzer di Verdi reso famoso dal film il Gattopardo di Luchino Visconti e Sul Bel Danubio Blu di Strauss. Infine sarà eseguita la famosa aria Libian ne’ lieti calici dalla Traviata di Verdi ancora una volta interpretata dal tenore Artemiy Naghiy in coppia con la soprano Ilaria Casai.

Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere dei giovani atleti come le Promesse Viola in un evento così lontano dalle loro normali attività e, visto l’impegno con cui affrontano le prove di ballo ogni anno, siamo sicuri di aver fatto centro. Il Ballo delle Debuttanti a Firenze gode di un’antica tradizione che la Fondazione ANT ha voluto far rivivere – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di ANT – in una versione più moderna e aggiornata sostituendo i cadetti con i giovani calciatori. Quest’anno siamo giunti alla nona edizione e speriamo di continuare ancora a lungo perché questo evento, che ha incontrato immediatamente il favore del pubblico, ci permette di poter parlare delle nostre attività gratuite di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica ad un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a dare una mano ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine che ogni anno ci supportano e tutti i nostri sostenitori senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata.

Le acconciature e il trucco sono stati curati da Gino De Stefano Hair Designer e dalla Profumeria Le Vanità. Un particolare ringraziamento ai maestri di ballo Milva, Daniele e Donatella della Performance Dance School che si sono occupati delle lezioni di valzer delle debuttanti e delle giovani Promesse Viola e a Itisme per gli abiti delle debuttanti. La manifestazione - patrocinata dal Comune di Firenze – ha ottenuto il sostegno di importanti partner come ACF Fiorentina, Fani Gioielli, Carratelli Luxury Homes, Banca Passadore, Opera Catering, Ca d’Or, Gruppo Giardini, Floreart, AIS Toscana, Galenica Senese, Savio Firmino, Chiardiluna, S.D.E., Secur&Secur. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 055-5000210.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione a Firenze, Prato e Pistoia.

Fonte: Ufficio stampa

