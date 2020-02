Blind ospiti di Radio Lady per Liberi Tutti Live

I Blind sono una band toscana nata del 2016 dall’incontro di Andrea Betulanti (ex Anvil Therapy) e Piero Giotti (ex Mana, Quimeira, Respiro). Dopo le prime settimane di improvvisazione e ricerca, si è delineato chiaramente l’indirizzo del progetto.

Le linee guida sono sempre state l’ispirazione, il contenuto e il messaggio emotivo da veicolare curando ogni minimo dettaglio musicale e non solo, utilizzando ogni genere e stile utile. Alla band si è unito Giancarlo Rossi, storico amico e bassista di Piero in varie formazioni, Luca di Pardo che ha composto e inciso le batterie del disco e -dopo un’estenuante ricerca- Dimitri Ponzuoli alle tastiere e sintetizzatori. Successivamente è entrato in formazione anche Matteo Carrai di Labella Studio and Music Production alla batteria.

Dopo aver composto una ventina di brani scelgono, per il primo disco “Youmanity” e per il live, una scaletta di 11 pezzi che potessero raccontare in un unico viaggio molti scenari emotivi. Storie e atmosfere che spaziano, come il pubblico al quale si rivolgono, tra il rock, il prog e qualcosa di più psichedelico e immaginifico. La scelta dell’inglese è dovuta sia alla musicalità sia alla consapevolezza che la musica dei Blind ha, potenzialmente, un pubblico per lo più non nazionale.

Negli studi di Radio Lady, i Blind hanno parlato dei nuovi progetti durante la trasmissione Liberi Tutti condotta da Irene Rossi della collaborazione con VREC music e hanno presentato il nuovo singolo Time to Change.