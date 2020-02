Brenda Barnini nominata nella segreteria nazionale del Partito Democratico

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini entra nella segreteria nazionale del Partito Democratico. La nomina è arrivata direttamente dal segretario Nicola Zingaretti nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio. Barnini si occuperà di welfare. Non sarà l'unica toscana: presenti Caterina Bini per gli enti locali, Marco Furfaro per la comunicazione e Marco Simiani per le infrastrutture.

"Grazie al Segretario Nicola Zingaretti per aver colto le competenze e l’esperienza politico-amministrativa che Sindaci come Brenda rappresentano e che senz’altro saranno preziose per il PD anche a Roma.

Grazie a Brenda, che con la sua preparazione ed il suo impegno costante di tutti questi anni permette oggi al PD dell’Empolese Valdelsa di avere per la prima volta un proprio esponente nel massimo organismo dirigente della nostra comunità politica” è il commento di Jacopo Mazzantini sul profilo Facebook del PD Empolese Valdelsa.

Tutte le notizie di Empoli