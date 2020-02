Camminate salutari a Empoli, quarto appuntamento con Diamoci una mossa

Proseguono le camminate nei territori della Ausl Toscana Centro nell’ambito del progetto 'Diamoci una mossa', messo in atto dall'Azienda Sanitaria e dalla Società della Salute di Empoli e del Valdarno Inferiore, per favorire l’attività fisica e contrastare la sedentarietà.

Percorsi pedonali personalizzati con camminata, attività di accompagnamento con volontari appositamente formati, il tutto supportato da una App realizzata ad hoc (disponibile in versione iOS ed Android), di facile utilizzo e gestione anche per utenti non informatici.

Sabato 22 febbraio, ritrovo sul ponte Barzino a Empoli, in zona stadio, alle ore 9.30, per il 4° appuntamento empolese.

Per ulteriori info e per scaricare l’APP

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/16364-datti-una-mossa

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli