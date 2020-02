CarnevalCastelfranco, i carri di Orentano approdano nel capoluogo

Ormai pochi giorni e dopo tanti anni si tornerà a ballare nel centro di Castelfranco. Musica, maschere e allegria saranno gli ingredienti per una giornata da non perdere con tempo mite e sereno come da previsioni meteo: sabato 22 febbraio 2020, in Piazza XX Settembre arriva l’evento “CarnevalCastelfranco”.Un’iniziativa davvero speciale organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con la gran parte delle realtà associative del paese a partire dall’Associazione Palio dei Barchini con le Ruote, le Contrade, l’Associazione Assediati Let’s Festival, i commercianti di Noi di Viale Italia, il CCN Centro Storico e tante altre. Tutte le attività si svolgeranno in Piazza XX Settembre nello spazio antistante la Biblioteca Comunale.

CARNEVALE DEI BAMBINI

La festa prende il via dal pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30, con la sfilata dei famosi carri allegorici del Carnevale dei bambini di Orentano che per la prima volta arrivano a far divertire i più piccoli anche nel Capoluogo. Grazie alla collaborazione dell’Ente Carnevale dei Bambini di Orentano, saranno presenti in piazza alcune strutture in movimento sulle quali i bambini possono salire in tutta sicurezza. Insieme alla musica, non mancheranno nemmeno l’animazione e i truccabimbi in collaborazione con l’Associazione Teatrale Four Red Roses, a disposizione gratuita sotto i loggiati della Biblioteca.

CARNEVALE PER TUTTI

Il divertimento riprende vita la sera, a partire dalle ore 21.00 fino alle 23.30, con il “Carnevale per tutti”. Dj e animazione per un “90’s Party” che resterà negli annali. Tutti sono invitati a partecipare indossando una maschera di carnevale, per accendere di colore e buonumore il centro storico castelfranchese.

PREMIO MIGLIORE MASCHERA

Ad inizio serata sarà possibile iscriversi al concorso “La mascherata più bella, singola e individuale” direttamente al punto raccolta iscrizioni e fino alle 22.30. A fine serata verranno premiate dal palco di Radio Bruno Toscana le maschere più originali presenti in piazza, singole o si gruppo. Non resta che ingegnarsi per trovare un travestimento originale e lasciarsi andare al divertimento.

INIZIATIVE COLLATERALI

Le attività a Castelfranco iniziano già dalla mattina. Alle ore 10.30 nella Biblioteca Comunale ci saranno un laboratorio creativo di Carnevale e una lettura animata dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. La sera, per chi deciderà di non partecipare alla festa di carnevale, al Teatro della Compagnia è in programma lo spettacolo di Eduardo De Filippo “Napoli Milionaria”, un classico del teatro partenopeo portato in scena dalla Compagnia Teatrale Il Dialogo di Cimitile di Napoli. (Prezzo biglietto: € 7 platea, € 5 galleria. Inizio spettacolo ore 21,15)

“L’intento è quello di riportare il carnevale a Castelfranco di qui in avanti – ha commentato l’Amministrazione Comunale - . Non solo come episodio isolato, quindi, ma come una tradizione che ritorna in modo del tutto nuovo. Con questa festa si ricordano infatti le grandi manifestazioni carnevalesche organizzate negli anni passati nel paese, aggiungendo però un programma originale, che coinvolge tante associazioni e invita a partecipare la cittadinanza a 360°. Bambini, famiglie, ragazzi, adulti di ogni età, uniti dalla voglia di divertirsi e dalla spensieratezza del Carnevale”. “Ringraziamo in modo particolare l’Ente Carnevale di Orentano che, nonostante l’impegno delle sfilate della domenica, si è reso partecipe nel portare qualche carro fino a Castelfranco il sabato pomeriggio”.

Per info: URP Comune di Castelfranco di Sotto Tel. 0571.487250/487350

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

