Ha in casa 160 grammi di hashish, arrestato

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un trentenne. Nel corso di un posto di controllo, i militari hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura; questi ha mostrato segni di nervosismo. Insospettiti dall’atteggiamento, hanno proceduto a una approfondita perquisizione, conclusa con esito negativo. Hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione, in questo caso trovando ben 160 grammi di hashish, suddivisi in panetti, nonché un bilancino di precisione e una piccola dose di marijuana. Per l’uomo sono scattate le manette e sarà accompagnato in Tribunale, per essere sottoposto al rito direttissimo. Gli stupefacenti e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro.

