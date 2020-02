Compravendite case, no all'acquisto. I risultati del sondaggio di gonews.it

Vivi in una casa di proprietà o in affitto? da cosa deriva questa scelta? pensi che dall'affitto passerai all'acquisto o, se vivi sempre con i tuoi genitori, che scelta pensi che farai da grande? La scorsa settimana gli empolesi hanno risposto ai microfoni di gonews a queste domande. Il sondaggio online, con le preferenze dei lettori, ha dato il responso: alla domanda, 'Compravendite case, ne acquisterai una?' è risultato vincitore il No, con il 68,64% dei voti. Chi ha cliccato sul Sì, il 31.36% dei voti, ha sicuramente nelle prospettive l'obiettivo di avere una casa di sua proprietà.

Il sondaggio si è basato sui dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai primi nove mesi del 2019. In queste statistiche la provincia di Firenze e quella di Pisa hanno riportato un calo delle compravendite: scende del 6,7% il territorio fiorentino e perde il 9% la provincia di Pisa. Sono risultate in calo anche le province di Siena e Pistoia, scese rispettivamente dell'1,7% e del 4,3%. Le 6 province rimanenti hanno invece ottenuto risultati in crescita per la compravendita di casa.

