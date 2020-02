Coppola replica al sindaco: "Bene gli investimenti, ma quando hanno un senso"

Ho letto il comunicato del sindaco Ilaria Parrella sugli investimenti previsti sulle ex scuole di San Sebastiano e sono rimasto davvero perplesso.

Allora diamo un po’ di numeri: in 500 mq il sindaco ha già speso 1 milione e 200mila euro per il parcheggio di Piazza della Vittoria. A pochi metri di distanza, si sono spesi 900mila euro per il distretto sanitario “in discesa”. Investimenti finanziati con mutui per 1 milione e 800 mila euro che pagheremo noi cittadini per i prossimi 20 anni.

Ora spenderà altri 2 milioni di euro per bonificare e ristrutturare le ex scuole di san Sebastiano per un centro sociale di cui conosciamo solo la presentazione progettuale e nessun analisi dei bisogni futuri o di come verrà gestito. Centro che data la sua funzione poteva essere posizionato una volta tanto a Cerretti, zona salubre, oppure a Ponticelli, località spesso dimenticata da questa amministrazione e snodo di collegamento con gli altri comuni. Noi siamo d'accordo su fare investimenti, ma con una visione che tenga di conto dell'effettiva utilità dell'opera, sia rispetto ai costi sia rispetto alla localizzazione. E l'ulteriore investimento in aree con difficoltà di accesso o strutturali ci sembra un errore.

Invece, ancora una volta, si spendono 2 milioni di euro su un mutuo che sarà pagato da tutti noi nei prossimi venti anni. Soldi che potevano essere utilizzati, tanto per fare un altro esempio, in minima parte per mettere in sicurezza i 96 attraversamenti pedonali che abbiamo nel comune e, in particolare quelli che insistono su arterie fortemente transitate, dotandoli di segnalatori luminosi oppure iniziando a fare un po’ di marciapiedi a Ponticelli o a Montecalvoli, sulla provinciale o a San Donato.

Gli investimenti che vorremmo sono quelli che coinvolgono, per una volta, l'intero territorio del comune.

Sergio Coppola, capogruppo in consiglio della lista “Santa Maria a Monte di tutti”

