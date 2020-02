Cori popolari a Pozzale, torna 'Accoraccoro'

Torna nel segno del numero 2 la seconda edizione di “Accoraccoro”, la rassegna di cori popolari e laici organizzata dall'Arci Empolese Valdelsa sabato 22 febbraio, ore 21,30 al Circolo Arci Pozzale nella sala delle Rose. Oltre al Mirincoro, corganizzatore dell'iniziativa, che svolge prove e ha sede proprio in un Circolo arci, al Ponterotto di Montelupo, questa seconda rassegna vedrà l'esibizione di altri tre gruppi canori provenienti da varie zone d'Italia: Le Musiquorum di Firenze, Mulieris Voces di Firenzuola e Pane e Guerra di Bergamo. Ciò che accomuna i quattro cori è sicuramente la dimensione popolare che ritroviamo sia nel repertorio affrontato, sia nella loro effettiva genesi e costituzione in quanto gruppi: il Mirincoro è un coro altamente inclusivo che attualmente conta una cinquantina fra uomini e donne di ogni età, con la volontà di unire la dimensione musicale-corale con quella culturale e sociale, aggregativa. Propone infatti, sotto la guida di Simone Faraoni e Ilaria Savini, un repertorio popolare italiano, europeo ed extraeuropeo, attingendo da vari stili e culture musicali e affrontando tematiche diverse. I canti delle mondine, i canti anarchici e quelli della tradizione popolare o leggera sono invece il pane quotidiano de Le Musiquorum, un coro di donne di sinistra di Firenze, nato nel 2011 dall'impegno comune durante la campagna referendaria per i beni comuni, quando iniziano a cantare i temi referendari su arie note per le strade di Firenze. La vittoria referendaria dà un

forte impulso a continuare e allargare il coro, che si mantiene aperto a chi desidera incontrarsi sui temi politici e sociali, delle donne, del lavoro, della pace. Anche Pane e guerra prende le mosse nel 1988 da un contesto politico e di forte attenzione a temi sociali su iniziativa di associazioni pacifiste, Lega Obiettori Coscienza e Centro Eirene di Bergamo in occasione di un corso tenuto dal ricercatore Mimmo Boninelli, membro del Canzoniere Popolare Italiano e dell'istituto di ricerca De Martino. Negli anni ha formato un archivio in cui sono raccolti e schedati centinaia di canti popolari, d’autore, sociali e di lotta, di lavoro, di emigrazione e della Resistenza, nel quale affonda il loro repertorio. Con Mulieris Voces di Firenzuola si torna alla tradizione popolare con un forte attaccamento al territorio (nel 2017 hanno realizzato il progetto “Zanzera” intreccio di canti e parole dalla montagna toscana). Il maestro Edoardo Materassi guida il suo coro in un repertorio molto vasto che spazia fra diversi generi e periodi (dalla polifonia antica alla contemporanea, dal pop al jazz) scelto seguendo criteri di originalità e di particolarità negli arrangiamenti.

Dopo il successo della prima edizione ARCI Empolese Val d’Elsa e Mirincoro sperano di rendere Accoraccoro un appuntamento fisso per valorizzare il canto corale popolare e i circoli ARCI che sempre più spesso ospitano e sostengono realtà corali.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli