Coronavirus, due famiglie in quarantena volontaria nell'Elba: situazione sotto controllo

Quarantena volontaria per due famiglie cinesi a Portoferraio (Isola d'Elba) rientrate dal Capodanno cinese. Quattordici giorni prima di poter riaprire un esercizio pubblico, così la comunicazione è giunta con un cartello da parte di una delle famiglie. Secondo la circolare ministeriale i bimbi non potevano rientrare a scuola. Anche i genitori hanno voluto fare lo stesso, per maggiore sicurezza. Anche il sindaco del capoluogo elbano Angelo Zini ha rassicurato la popolazione. Il fatto è riportato sul quotidiano Il Tirreno.

