Coronavirus, il ministro Speranza: "Non ci sono problemi in Toscana, non ci servono polemiche"

Non ci sono problemi per le 1.300 persone rientrate dalla Cina in Toscana. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della presentazione a Roma sul primo portale governativo dedicato alle malattie rare (clicca qui per sapere di più sulla polemica Rossi-Burioni). Speranza ha inoltre affermato: "Non ci servono le polemiche. Dobbiamo lavorare insieme, siamo in questo momento il Paese con il più alto livello d'attenzione. Confermiamo tutte le misure assunte sino ad ora. Teniamo un livello d'attenzione molto alto. E da parte delle Regioni c'e' la massima collaborazione. E penso di poter confermare che ci sono tutte le condizioni oggi per tenere sotto controllo la situazione".

