Coronavirus, Pd critica: "Opposizione abbandona i banchi dell'Unione"

Il dibattito sul Coronavirus nel consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si è concluso con l'approvazione dell'ordine del giorno proposto dal gruppo consilare del Partito Democratico e con i banchi lasciati tristemente vuoti dall'opposizione che ha abbandonato l'aula dopo aver partecipato al lungo dibattito. E dire che il consiglio aperto al pubblico era stato appassionato e interessante anche grazie agli interventi tecnici: il dottor Renzo Berti, protavoce della Direzione sanitaria regionale, e il dottor Paolo Filidei dell'Asl Toscana Centro hanno avuto modo di illustrare tutte le iniziative messe in campo per ridurre i rischi di contagio sul territorio. Quello di ieri sera è stato il secondo appuntamento pubblico dopo l'incontro, molto partecipato, della settimana scorsa a Avane (Empoli).

Sono stati ricordati gli impegni della Regione Toscana con l'istituzione di un'apposita task-force e quello dell'ASL Toscana Centro che ha dato vita ad un'unità di crisi per definire le modalità di prevenzione e per rispondere all'emergenza."Ci dispiace che l'opposizione abbia abbandonato l'aula - ha dichiarato il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli - perchè in una situazione come quella attuale è importante che le istituzioni collaborino per affrontare l'emergenza, informando al meglio i cittadini e allo stesso tempo evitando allarmismi ingiustificati". Un timore, quest'ultimo, che è stato espresso autorevolmente anche dalla Prefettura di Firenze che ha invitato tutti i sindaci della Città Metropolitana di Firenze a vigiliare affinchè si evitino forme di conflittualità sociale che potrebbero essere strumentalizzate".

In questo contesto il gruppo consiliare del Partito Democratico ha ritenuto importante approvare un ordine del giorno che impegni il Presidente e la Giunta dell'Unione dei Comuni a continuare nella collaborazione con le autorità sanitarie regionali e nazionali e con i dirigenti scolastici allo scopo di esercitare un controllo sul rientro in Italia di persone provenienti da aree a rischio. Allo stesso tempo poi è necessario informare costantemente la cittadinanza sull'evoluzione del virus Covid-19 con iniziative pubbliche ma anche ribadendo che le informazioni è opportuno raccoglierle sempre dai canali ufficiali come ad esempio, il sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) o quello dell'Agenzia regionale sanitaria (www.ars.toscana.it). E infine, sempre nel documento approvato ieri sera, si sottolinea l'importanza della collaborazione con le autorità della Repubblica Popolare cinese e con le comunità cinesi del territorio: "la nostra solidarietà al popolo cinese, tanto duramente colpito da Covid-19, è la prima linea di difesa in questa sfida che unisce tutti noi".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

