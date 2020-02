Enoteche, Firenze quinta provincia: +5% nel 2019

Sono quasi 200 le enoteche nella Città Metropolitana di Firenze (172): la quinta provincia d’Italia dopo Napoli, Roma, Milano e Torino, ma quella che nell’ultimo anno è cresciuta di più (+5%). A Firenze città, invece, sono 91 (+2% in un anno e + 7% in dieci), la quinta città d’Italia. La provincia, inoltre, è la prima d’Italia per titolarità di stranieri (12%).

A rivelarlo CNA Firenze Metropolitana analizzando i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“In Toscana sono quasi 2 milioni le persone che bevono vino. Con 11 DOCG, 40 DOC e 6 IGT il vino è una delle produzioni agroalimentari di qualità della nostra regione, frutto di circa 60 mila ettari di terreni vitati – spiega Riccardo Sabatini, coordinatore Agroalimentare di CNA Firenze Metropolitana – La crescita delle enoteche è un segnale interessante per un settore tipico del nostro territorio, in grado di generare attrattività anche per i visitatori stranieri”.

