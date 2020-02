Etruria Nuoto, Niccolò Gambacciani segna il suo primo gol

Grande emozione per tutti gli appassionati empolesi della pallanuoto domenica scorsa durante la partita di campionato A1 Iren Sporting Club Quinto Circolo Canottieri Ortigia il giovane Niccolò Gambacciani ha siglato il suo primo gol nel campionato maggiore.

Niccolò, classe 2003, limitese di nascita e cresciuto sportivamente a Empoli nelle fila dell’ASD Etruria Nuoto, ha debuttato quest’anno nella squadra ligure del Quinto riuscendo a ricavarsi spazio e considerazione anche in prima squadra, grazie soprattutto alla sua disponibilità all'impegno in allenamento e capacità di mettersi a disposizione dei compagni in partita.

Domenica scorsa, prima giornata del campionato di ritorno, è sceso in vasca con la calotta numero 2 e ha disputato una partita che difficilmente potrà dimenticare. Infatti, oltre all'ottimo gioco in appoggio ai compagni che ha fruttato due assit coronati da gol, è riuscito all'inizio del terzo tempo ad andare lui stesso in rete, su passaggio del portiere è salito in attacco da solo e, prima che il difensore avversario potesse arrivare a contrastarlo, ha schiacciato la palla nell'angolo basso a sinistra sorprendendo tutta la difesa siciliana.

Oltre alla gioia per il suo primo gol nella massima serie Niccolò ha avuto anche la soddisfazione e l’onore di battere il mitico portiere pratese Stefano Tempesti, una leggenda della pallanuoto, vincitore 14 scudetti e 5 Coppe dei Campioni con la Prorecco ed a lungo portiere e capitano della Nazionale Italiana.

Purtroppo il Quinto è uscito sconfitto dall'incontro per 6-8, ma solo negli ultimi secondi, dopo una bellissima partita giocata sul filo del rasoio e combattuta punto su punto. I liguri non riescono a muovere il punteggio che vede loro posizionati a metà classifica e l'Ortigia al terzo posto dopo Prorecco e Brescia.

Gambacciani, che può comunque essere più che soddisfatto della propria prestazione, sicuramente lavorerà con ancora più determinazione alla propria crescita sportiva, sia con la prima squadra che con le giovanili, in particolare con l'under 17, la sua categoria, dove sta facendo molto bene portando insieme ai compagni la squadra al primo posto in classifica con ben 6 punti di distacco dalla seconda.

Da notare che a fare il tifo per il Quinto e per Niccolò sul bordo vasca a Genova era presente una folta rappresentativa della pallanuoto della Valdelsa, infatti i ragazzi della Poggibonsi Pallanuoto Under 15 e Under 17, gemellati con i liguri, hanno disputato un'amichevole con i pari età locali prima del match e successivamente hanno accompagnato i campioni dell'A1 sul bordo vasca durante la presentazione delle squadre, una bellissima giornata di sport per tutti.

Fonte: Asd Etruria Nuoto - Ufficio stampa

