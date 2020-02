Finto medico truffa anziana a Livorno, via con 10mila euro

Una 82enne è stata truffata da un uomo che si è finto medico e da un complice: il bottino è stato di 10mila euro in oro e un orologio di valore. Il fatto è avvenuto in via Monet a Livorno. Il finto medico è riuscito a farsi aprire dall'anziana e con una scusa ha chiesto dove lei tenesse l'oro. Poi il complice, un 25enne, che ha compiuto fattivamente il furto. L'anziana, constatato l'ammanco, ha dovuto contattare la polizia per denunciare il fatto. Il medico è stato descritto come un 40enne di carnagione olivastra, con pizzetto e baffi.

