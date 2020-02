Fiom Cgil solidale, raccolta fondi per il terremoto in Mugello

Per contribuire concretamente alla ricostruzione dei luoghi distrutti dal terremoto del 10 dicembre scorso, la Fiom di Firenze promuove una raccolta fondi a favore delle persone del Mugello colpite dal sisma del 10 dicembre scorso.

Stavolta a sostenere l'iniziativa sono la Rsu di Geal S.p.A e Geal S.p.A, azienda che conta circa 90 lavoratori e che rappresenta una realtà significativa nel settore della progettazione, estrusione, trattamenti superficiali e dstribuzione di profilati in alluminio e sue leghe. Tutti i lavoratori dell'azienda di Barberino del Mugello che intendono aderire all’iniziativa possono devolvere un contributo, pari ad un’ora del loro lavoro, consegnando la delega con cui si autorizza l’applicazione della ritenuta; e l'azienda provvederà a versare un contributo equivalente per ogni lavoratore su uno dei due conti correnti, costituiti appositamente dal Comune di Scarperia e di San Piero di Barberino di Mugello. Sarà il lavoratore a decidere in quale dei due conti versare il proprio contributo.

Di seguito si riportano i due conti correnti, a cui si può partecipare anche tramite bonifico bancario indicando, in entrambi i casi, come causale “Sisma Mugello”

Conto Corrente intestato alla Proloco per Barberino- IBAN: IT60J0832537730000000209438

Conto Corrente intestato alla Pro Loco di Scarperia- IBAN: IT40J083250547300000029344

“Dopo la sottoscrizione di solidarietà de La Fortezza spa di Scarperia di qualche settimana fa, siamo molto contenti e soddisfatti che altre realtà importanti del territorio aderiscano alla raccolta fondi per sostenere la ricostruzione dei luoghi e delle case non più agibili e restituire la normalità alle famiglie colpite dal sisma. E' importante che ci sia un coinvolgimento di tutti e come Fiom di Firenze continueremo ad impegnarci per portare il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori a chi è stato colpito dal terremoto”, spiega la Fiom di Firenze.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

