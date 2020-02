Scatta l'allarme bomba, ma sono solo casse acustiche: succede a Firenze

Un allarme bomba ha messo in subbuglio la zona di Firenze intorno a via di Brozzi. Alle 22 di ieri, mercoledì 19 febbraio, un borsone lasciato davanti a una sede Anpi ha fatto scattare il panico. Dall'oggetto, lasciato in strada, spuntavano dei cavi elettrici.

Il proprietario, arrivato sul posto prima dell'arrivo degli artificieri, ha chiarito ai poliziotti intervenuti che all'interno della borsa c'erano solo delle casse acustiche. Sul posto pattuglie della squadra volante, della digos e della municipale.

