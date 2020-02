Fondi per Rio di Casale, la posizione di FdI Serravalle

I fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana per eliminare la tombatura di un tratto del Rio di Casale costituiscono sicuramente una buona notizia per il Comune di Serravalle Pistoiese, che con le proprie forze non avrebbe mai potuto ottenere tale risultato. La copertura di questo corso d’acqua è stata infatti la causa predominante della recente alluvione che ha colpito in maniera particolare la frazione di Casalguidi e dintorni.

Come gruppo politico ci chiediamo però se sia normale pensare a risolvere i problemi solo dopo che questi abbiano procurato notevoli disagi e danni seri alla popolazione. Perché la Regione Toscana non ha pensato prima a destinare risorse adeguate per la pianificazione della messa in sicurezza del territorio? Forse perché i comuni politicamente amici, nonostante le denunce e le pressanti richieste dei gruppi di opposizione, hanno condiviso o tollerato tacitamente per tanto tempo le assurde politiche ambientali regionali, fatte solo di spots e di slogans, ma di fatto carenti di progettazione di interventi a livello locale?

Riteniamo adesso che la Regione, per coerenza, debba essere anche altrettanto sollecita nella erogazione dei contributi promessi per risarcire i danni subiti dal Comune, dai privati cittadini e dalle attività commerciali a causa degli allagamenti.

Fratelli d’Italia Serravalle Pistoiese

