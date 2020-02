A Ponsacco i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 45enne di nazionalità italiana. Dopo aver rintracciato l'uomo, gli è stato notificato un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. La reclusione è di 2 anni e 8 mesi per furto in abitazione commesso proprio a Ponsacco nel 2018.

