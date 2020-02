Giocagin, sport e divertimento nell'edizione dedicata a Gianni Rodari

Appuntamento con Giocagin sabato 22 febbraio (ore 15.30) al Palazzetto di Calenzano (via di Prato 64/A). La manifestazione Uisp nel segno di sport e solidarietà ogni anno vede diverse centinaia di atleti ogni età esibirsi in divertenti coreografie. L’evento di quest’anno celebra la figura di Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita.

La manifestazione ha uno scopo benefico: i soldi raccolti in occasione dell’appuntamento di Calenzano saranno devoluti al progetto per i bambini siriani, in fuga dalla guerra, che si trovano nei campi profughi del Libano. Il contributo servirà a realizzare un friendly space all’interno di uno spazio pubblico.

Fonte: Uisp Comitato di Firenze - Ufficio stampa

