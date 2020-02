Gospel per gli ospiti della residenza Del Campana Guazzesi

L’Apsp 'Del Campana Guazzesi' da sempre ha una filosofia di apertura verso il territorio per far sentire i suoi residenti ancora parte integrante della comunità.

Da poco si è insediato un nuovo consiglio d’amministrazione ed un nuovo presidenti che vogliono proseguire su questa strada provando a far diventare la nostra struttura sempre più un luogo di incontri, di eventi, un punto di aggregazione.. In quest’ottica si inseriscono una serie di concerti che si terranno presso il salone polivalente della residenza.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 23 febbraio alle 16:30, ospiteremo un gruppo musicale della zona, gli On Train Gospel Choir. La formazione nasce nel 2017 nel territorio del comune di San Miniato dalla voglia di un gruppo di persone accomunate dalla passione per la musica e il desiderio di trasmettere emozioni attraverso il canto Gospel.

Siamo sicuri che sarà molto coinvolgente e pertanto invitiamo tutta la popolazione a partecipare, per passare una domenica diversa all’insegna della buona musica, divertimento e solidarietà. L’ingresso ovviamente è gratuito ed aperto a tutti, vi aspettiamo numerosi!

