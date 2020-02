Hollberg dirige la Galleria dell'Accademia, Sacchi: "Soddisfazione per il reintegro"

“Esprimo soddisfazione per il reintegro di Cecilie Hollberg alla direzione della Galleria dell'Accademia di Firenze, uno dei musei più importanti del mondo. Potremo proseguire quel percorso di collaborazione che ha caratterizzato finora il rapporto con il Comune”.

Lo dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. “Sono felice e grato al ministro Dario Franceschini – continua Sacchi - perché in questi mesi ha lavorato per rimettere in sicurezza e stabilità le grandi Istituzioni museali italiane e fiorentine. Mi auguro di incontrare presto Hollberg per un confronti su nuovi progetti”.