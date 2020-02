Incendio in clinica privata a Empoli, maxi-emergenza risolta

Incendio nel reparto dei dentisti della clinica privata Ecomedica di via Cherubini a Empoli, nella zona di Pontorme. L'edificio è stato evacuato intorno alle 14.30 di oggi e il 118 Empoli-Pistoia ha attivato il codice per maxi-ermergenza. Per fortuna tutto si è risolto con un codice verde. I fumi e il calore hanno provocato ferite a due persone, soccorse dalle ambulanze della Misericordia di Empoli. Una di queste è l'aiuto dentista che si è scottato a una mano nel tentativo di spegnere le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino e i carabinieri di Empoli. I pompieri stanno anche effettuando verifiche alla struttura.

L'incendio si è innescato, come affermato, dal piano dello studio dentistico al primo piano. La struttura è stata interamente evacuata, circa 150 persone. In 5 minuti tutti i reparti sono stati svuotati. Secondo quanto appreso, in un primo momento è stato tentato di domare le fiamme con gli estintori in dotazione ma non è stato possibile così sono giunti i vigili del fuoco. Al momento è stata dichiarata provvisoriamente inagibile. L'ipotesi per l'incendio pare essere un cortocircuito, ma non è stato ancora accertato.

