Interruzione idrica tra Limite e Capraia, autobotte alle scuole

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete acquedottistica nel comune di Capraia e Limite, lunedì 24 febbraio dalle ore 8:30 alle 15 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Agudio, F.lli Cervi, Gagarin, Togliatti, Tiribilli, Gramsci (nel tratto compreso tra i civici 58 - 74 e16 - 28) e Minzoni (nel tratto compreso tre i civici 44 - 50 e 35 - 63).

Per limitare i disagi agli utenti verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte posizionata in via F.lli Cervi, nell'area parcheggio nei pressi della scuola.

Con il ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 25 febbraio, con le stesse modalità orarie.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

