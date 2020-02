Mensa, trasporto e pre-scuola a Vinci: partono le iscrizioni

Tra il 24 febbraio e il 30 aprile 2020 sarà possibile presentare domanda per accedere ai servizi scolastici di refezione, trasporto ed entrata anticipata (pre-scuola) per le scuole del territorio di Vinci, per l'anno 2020-21. Lo comunica l'Ufficio scuola del Comune a tutti i genitori interessati a usufruire dei servizi.

Le domande potranno essere presentate sia a mano presso gli uffici comunali, sia on line - purché in possesso dell'identità digitale SPID - accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione “Servizi a domanda individuale”. Con pochi passaggi e seguendo le indicazioni, si potrà fare domanda comodamente da casa. Mentre invece, per i non residenti occorrerà prima fare la registrazione.

Le domande per refezione e trasporto valgono per tutto il ciclo scolastico (3 o 5 anni), di conseguenza devono essere presentate o la prima volta che ci si iscrive al servizio o quando i propri figli cambiano ordine di scuola. Nello stesso periodo - vale a dire, lo ribadiamo, dal 24 febbraio al 30 aprile 2020 - vanno presentate anche le rinunce oppure le variazioni (di indirizzo, cambiamenti vari, dati sulle persone delegate, disdette, dieta speciale, ecc.) relative ai suddetti servizi.

La richiesta per l’entrata anticipata (pre-scuola) deve essere presentata a ogni nuovo anno scolastico. Per la documentazione da allegare, qualora sia sempre valida e attuale, si può fare riferimento a quella dell’anno precedente.

La modulistica e le note informative sui servizi saranno anche scaricabili dal sito internet del Comune di Vinci: www.comune.vinci.fi.it o disponibili presso i seguenti uffici comunali. In tal caso i moduli scaricati, dopo essere stati compilati e firmati dovranno essere consegnati:

- Ufficio servizi educativi e scolastici del Comune di Vinci, piazza Leonardo da Vinci 29, 1° piano solo martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Tel: 0571 933241 - 933293 - 933232

- Ufficio protocollo/URP di Vinci capoluogo, via Fucini, 9

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 14.30 alle 17.30

Tel. 0571 933258 - 933238

- Ufficio protocollo/URP di Spicchio-Sovigliana ,via C.Battisti 74

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, chiuso il mercoledì

Tel. 0571 933277 - 933278

Agevolazioni

Le domande di agevolazione tariffaria per la refezione e per il trasporto vanno presentate agli Uffici Protocollo (o di Vinci capoluogo o di Spicchio-Sovigliana) entro il 31 luglio 2020 complete dell'attestazione ISEE in corso di validità. Anche queste domande potranno essere fatte on line tramite SPID.

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento unico dei servizi scolastici ed educativi approvato con delibera di consiglio comunale n. 75 del 19/12/2017 e scaricabile dal sito internet del Comune.

