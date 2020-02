Movie Bistrot: Il cinema al Mercato Centrale, proiezioni di film e cena alle Vettovaglie

Ogni venerdì sera una diversa proiezione di film abbinata a cena con menu di stagione. E’ quanto propone il locale Alle Vettovaglie all’interno del Mercato Centrale con Movie Bistrot. Si cena e si guarda un film nella bellissima struttura del Mercato che si arricchisce di sempre nuove iniziative. Ricca la programmazione filmica che da febbraio si protrarrà fino a maggio; una programmazione per temi che vedrà protagonista nel mese di febbraio il maestro del Giallo : Alfred Hitchcock. Seguirà a marzo un ciclo di film dedicati all’agente 007 , in aprile alla Commedia all’Italiana mentre a maggio ai Musical.

Chi sceglierà Movie Bistrot potrà consumare la cena durante la proiezione del film, che avverrà su uno schermo gigante, comodamente seduto nella saletta climatizzata. Non esiste biglietto, ma basta consumare la cena.

Si richiede la massima puntualità: le proiezioni iniziano sempre alle 20,30, indispensabile per garantire il corretto svolgimento del servizio per tutto il pubblico in saletta. L’obiettivo è offrire un servizio che non disturbi la visione del film: la consultazione del menu e la scelta dei piatti si concluderanno prima dell’inizio della proiezione, durante il film il personale di sala servirà le portate ordinate.

I posti a disposizione per ogni venerdì sono solo 25, ed i titoli dei film verranno comunicati solo per mail, telefono o newsletter.

Per info titoli e prenotazioni info@allevettovaglie.com, oppure 3477487020

