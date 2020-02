Apre il nuovo negozio Coop.Fi a Prato Fabbricone

Domani, venerdì 21 gennaio, aprirà il nuovo negozio Prato Fabbricone di Unicoop Firenze, che si aggiunge all’offerta commerciale della seconda cooperativa di consumatori in Italia nel capoluogo.

Nel dettaglio, il nuovo punto vendita di Prato Fabbricone si presenta come un negozio “agile”, con un’attenzione alle nuove richieste dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le linee Fior Fiore e Vivi Verde, e scaffali bassi che favoriscono la presentazione e la presa dei prodotti. Presenti in assortimento anche i prodotti legati a salute, benessere, biologico, cibi per animali, prodotti per la persona, oltre alla cantina. Grande attenzione ai prodotti stagionali, del territorio e biologici, mentre le casse saranno tradizionali, veloci e con il Salvatempo e sarà presente il prestito sociale.

Al punto vendita Coop.Fi di Prato Fabbricone soci e clienti troveranno tutte le innovazioni introdotte negli ultimi mesi dalla cooperativa per tutelare l’ambiente, contro i cambiamenti climatici.

Fra questi: l’eliminazione dagli scaffali dei prodotti di plastica monouso, anticipando la normativa europea; l’eliminazione del polistirolo dal reparto pescheria, che è stato sostituito con casse riciclabili; l’introduzione di nuovi incarti per i reparti forneria, gastronomia, rosticceria e macelleria, ecologici e facili da differenziare, “indifferenziabili” mai.

Inoltre nel Coop.Fi Fabbricone i frigoriferi saranno chiusi da sportelli trasparenti, per ridurre il consumo energetico, le luci saranno esclusivamente a led e i cestini per la spesa saranno tutti in plastica riciclata.

“Il nuovo punto vendita che presentiamo oggi è progettato per le esigenze più moderne e per un consumatore che sa cosa vuole, vuole trovarlo in poco tempo e ha a cuore il futuro del pianeta. Abbiamo introdotto alcune innovazioni rispetto agli altri negozi della cooperativa, restando fedeli alla nostra distintività, che mette in primo piano convenienza e qualità, senza che l’una vada a scapito dell’altro. Da domattina Coop.Fi Fabbricone aprirà le porte a soci e clienti, ma noi restiamo in ascolto, perché dai nostri consumatori possano arrivare suggerimenti e sollecitazioni per riuscire sempre a fornire loro beni e servizi alle migliori condizioni” afferma Giovanni de Nitto, vicepresidente del Consiglio di Gestione di Unicoop Firenze.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

