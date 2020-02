Notte bianca di Un Prato di libri, tappa a Carmignano

Si ripete la magia della notte bianca di un Prato di libri che sabato 22 febbraio fa tappa nel comune di Carmignano e accoglie i piccoli lettori nel salone consiliare per una nuova avventura al profumo di parole e storie. Insieme al ‘raccontalibri’ Sergio Guastini e alle sue letture animate per bambini dagli 8 agli 11 anni, quest’anno declinate sulla poetica di Gianni Rodari di cui ricorre il centenario della nascita, la notte bianca promuove una nuova gioiosa e indimenticabile esperienza da vivere fra le pagine di un libro. I bambini saranno accompagnati dai genitori il sabato sera alle 21 e verranno ripresi alle 8 di domenica mattina; è richiesto sacco a pelo, cuscino e tuta.

Dopo Carmignano la carovana di un Prato di libri farà sosta al Museo Materia di Cantagallo sabato 29 febbraio, prenotazioni sul sito unpratodilibri.com oppure via mail a unpratodilibri@gmail.com. Insieme alle notti bianche proseguono anche gli incontri con gli autori nelle scuole, mentre prossimamente sarà svelato il cartellone completo di un Prato di libri con tantissimi appuntamenti nel segno della lettura ma anche della musica. Fra le anticipazioni lo spettacolo musicale e di teatro disegnato Tinotino Tinotina Tinotintintin di e con Elisabetta Garilli e Emanuela Bussolati in programma al Politeama sabato 4 aprile alle ore 18. Biglietti già in prevendita al Teatro Politeama.

Un Prato di libri è promosso da Il Geranio onlus con il contributo e patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato e di tutte le amministrazioni comunali della Provincia (Montemurlo, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano e Carmignano).

Fonte: Ufficio stampa

