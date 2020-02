Nuova scuola di Marcignana, le immagini della futura struttura

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha mostrato le immagini della nuova scuola elementare di Marcignana 'Dante Alighieri'. "L'attuale edificio verrà demolito e al suo posto sorgerà una nuova bellissima struttura realizzata in legno, con le più moderne tecnologie di sostenibilità ambientale. 5 aule, spazi laboratorio, spazio mensa e motoria. Un investimento da 1 milione e 700mila euro sostenuto da finanziamenti nazionali", ha spiegato.

Il prossimo 27 febbraio alle 18 ci sarà un incontro con i genitori e le insegnanti di Marcignana per dare tutte le informazioni sul progetto e sulla fase transitoria in attesa della costruzione del nuovo edificio.

"Dopo il Centro Zerosei di via Cherubini e quella dell'infanzia Pascoli - commenta Barnini - questa è la terza scuola che vede un completo rifacimento da quando sono Sindaco e subito a ruota seguirà la scuola elementare di Pontorme per quale è in corso la progettazione e l'asilo nido Stacciaburatta. Investire sull'edilizia scolastica e sul mantenimento di tutti nostri plessi distribuiti in tutte le frazioni è un grande impegno e caratterizza in modo forte la qualità della vita delle nostre famiglie".

