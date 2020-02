Nuovi alberi nel giardino della scuola d'infanzia di Lazzeretto

In queste settimane l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è impegnata nella piantumazione di nuovi alberi sul territorio. Nei giorni scorsi il sindaco Simona Rossetti e l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli hanno visitato la Scuola dell’infanzia di Lazzeretto, dove nel giardino retrostante, sono stati collocati 8 nuovi alberi.

“La piantumazione di nuovi alberi - spiega il Sindaco - è sempre un fatto rilevante per sottolineare l’importanza del verde per un territorio. Sistemare alberi in una scuola è un fatto ancora più rilevante per svolgere una concreta azione di sensibilizzazioni dei giovani sui temi ambientali. E’ fondamentale che i nostri ragazzi capiscano come piantare nuovi alberi sia importante per riqualificare le aree urbane ed abbellire il paesaggio”.

Si colloca in questo progetto di sensibilizzazione ambientale, la riuscita “Festa dell’Albero” che si è svolta nei giorni scorsi a Stabbia, prima tappa di un percorso di valorizzazione e di arricchimento delle aree di verde pubblico presenti sul territorio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

