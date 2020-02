Palazzo Medici Riccardi, Mus.e gestirà biglietteria, assistenza culturale e ospitalità presso il Museo

Approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze lo schema di contratto di servizio con l'associazione Mus.e per la gestione dei servizi di biglietteria, assistenza culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi nel triennio 2020-2022. La relativa delibera è stata illustrata all'Assemblea da Letizia Perini, consigliera delegata alla Cultura.

Si attua così un precedente atto approvato dal Consiglio sull'aggiornamento della convenzione quadro del 2018 con la stessa associazione.

L’esperienza avviata nel settembre 2018 circa la gestione integrata delle attività del Museo del Palazzo ha dato esiti positivi sia in termini di incremento degli accessi che degli incassi. In rapporto al 2018, si è registrato un incremento di visitatori nel 2019 pari al 18% e del 20 per cento circa gli incassi (al netto delle somme rimborsate agli organizzatori delle mostre).

La convenzione allarga il campo di azione di Mus.e all'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali presso il Museo Mediceo, la Sala Fabiani, la Limonaia, la Galleria delle Carrozze, e ad iniziative promozionali anche nel Parco Mediceo di Pratolino e nel complesso di Sant’Orsola

Lo schema è stato approvato con i voti favorevoli di Pd e Territori Beni Comuni. Per Enrico Carpini (Territori) il sì è motivato "anche alla luce dei buoni risultati registrati fino ad oggi. Vogliamo tuttavia segnalare all’Amministrazione Metropolitana come la valorizzazione del Palazzo non può prescindere dalla messa in sicurezza delle facciate e dalla conseguente rimozione delle transenne che la deturpano da oltre un anno. A tal proposito abbiamo predisposto un’interrogazione alla Consigliera delegata al Patrimonio Marini, per conoscere le intenzioni e il dettaglio dei progetti che porteranno, si spera celermente, alla soluzione di questa problematica. Lo stanziamento di 2 mln di euro per l’intervento principale è previsto nel 2021 e questo preoccupa non poco, ci auguriamo che si possa restituire ai cittadini ed ai turisti quanto prima la storica seduta sul perimetro del Palazzo, che da sempre lo caratterizza".

Contrario il Centrodestra per il cambiamento che ha motivato il suo no, con l'intervento di Alessandro Scipioni, "non per l'attività dell'associazione, che ha fatto bene, quanto per un nostro orientamento in ordine a un incremento della libera concorrenza".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

