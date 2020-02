Riaperta la palestra del Passignano, 50mila euro di investimento

Cinquantamila euro è l’importo che la giunta Baroncelli ha speso per la realizzazione del nuovo impiantito della palestra della scuola secondaria Il Passignano di Tavarnelle, condiviso nelle funzionalità e nella scelta dei materiali con gli allenatori e gli atleti del Karate e della Ginnastica artistica, le due realtà della Polisportiva che utilizzano lo spazio indoor per le attività e gli allenamenti settimanali. E’ l’investimento che il Comune di Barberino Tavarnelle, intervenuto in tempi brevi su un’emergenza strutturale, ha presentato al mondo sportivo consentendo la riapertura dell’impianto che, per alcuni mesi, era rimasto inagibile a causa delle infiltrazioni d’acqua che lo avevano colpito al punto da comprometterne la fruibilità.

“La cultura sportiva è un elemento essenziale della qualità della vita del nostro territorio – dichiara il sindaco David Baroncelli – lo dimostrano i numeri, oltre 20 sono le associazioni che coltivano passioni e interessi a livelli diversi e si impegnano per distinguersi sul piano amatoriale e professionistico, e ad un migliaio complessivamente ammonta il quadro degli iscritti che pratica le discipline predilette. Lo provano anche i nostri obiettivi. La volontà è quella di prestare massima attenzione al settore e destinare risorse pubbliche in grado di rispondere alle esigenze che si presentano, compatibilmente con le disponibilità e le priorità degli interventi programmatici. Lo sport è un’alta forma di comunicazione e benessere che parla al fisico quanto alla mente, è un incentivo alla costruzione di amicizie e relazioni e come tale, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, costituisce uno strumento di prevenzione che tiene lontana la violenza, nelle sue diverse forme, e contribuisce a portare avanti i progetti di comunità e sviluppo sociale”.

L’intervento ha previsto anche la riqualificazione dei bagni della palestra. Alla riapertura, avvenuta alla presenza del sindaco David Baroncelli molti i rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo tra cui gli assessori Roberto Fontani, Giacomo Trentanovi, Marina Baretta, Anna Grassi, il presidente del Consiglio comunale Francesco Grandi, i consiglieri comunali Francesco Tomei, Tatiana Pistolesi, Giannino Pastori, Alberto Marini e per quanto riguarda la Polisportiva il presidente Antonio Campone, il maestro di karate Marco Botti e alcuni rappresentanti della Ginnastica artistica. All’iniziativa ha preso parte anche il luogotenente Giuseppe Cantarero della Stazione dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle.

