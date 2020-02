Piano Operativo Comunale, incontro alla Fornace Pasquinucci

Proseguono gli incontri pubblici nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.). Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 18 alla Fornace Pasquinucci in Piazza Dori a Capraia Fiorentina.

Gli incontri sono finalizzati a raccogliere apporti collaborativi e proposte da parte di cittadini, tecnici, attività produttive del territorio.

Il P.O.C. è il nuovo strumento della pianificazione urbanistica (in sostituzione del vigente Regolamento Urbanistico Comunale) che sarà redatto in coerenza con gli obiettivi del redigente Piano Strutturale Intercomunale (Associazione dei Comune di Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite), e andrà a disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia di tutto il territorio comunale; ha valenza quinquennale per quanto riguarda la previsione delle nuove trasformazioni nel territorio mentre detiene una valenza a tempo indeterminato in relazione alla gestione dell’esistente.

Il progettista del nuovo strumento operativo comunale è l’Arch. Giovanni Parlanti mentre il responsabile del procedimento l’Arch. Roberto Montagni; all'incontro sarà presente anche il sindaco Alessandro Giunti.

Sostanzialmente il documento redatto si articola in due parti: il documento programmatico e la verifica di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, e tutte le informazioni sono consultabili sul sito internet del comune www.comune.capraia-e-limite.fi.it in una sezione dedicata in home page che sarà implementata durante tutto il percorso.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite