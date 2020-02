Prato, oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria della Sr 325

Con un contributo di 1.070.533 euro assegnato dalla Regione Toscana, la Provincia di Prato potrà eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della Sr 325, tra il Km 64,3 e il km 64,6 (curva di Usella) nel Comune di Cantagallo. Le risorse sono state stanziate lunedì dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

I lavori dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio del 2022 e serviranno per consentire l'adeguamento del progetto iniziale alle migliorie previste dalla Conferenza composta da Regione Toscana, Province e ANCI lo scorso 23 ottobre.

"Integriamo le risorse già destinate alla manutenzione delle strade regionali gestite dalle Province - spiega l'assessore Ceccarelli - per rendere possibile la rettifica del tracciato stradale della SR 325 all'altezza della Curva di Usella, aumentando la sicurezza stradale a beneficio di tutti. Il progetto definitivo iniziale è stato aggiornato e migliorato, la Provincia di Prato ci ha comunicato di non riuscire a provvedere al potenziamento dell'intervento con le risorse giù destinate e per questo abbiamo deliberato questo stanziamento da oltre un milione, in modo da ottenere un risultato all'altezza delle aspettative".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato