Saltavanti, i risultati dai campionati Silver e Gold

Prima prova Campionato Individuale Silver LE LD

Sono ben sette le ginnaste della Saltavanti che Sabato a Montevarchi si sono schierate per la prima del campionato Silver LD e LE:

-Silver LE J2: si fa avanti Viola Cupo, che dopo settimane difficili causa influenza, incappa in una prestazione un po' sottotono che la ferma al sesto posto, ma sicuri di un grande miglioramento.

-Silver LE J3: grandissime soddisfazioni in questa fascia per Valentina Ingrassia e Irene Sardi che conquistando rispettivamente il secondo e primo posto, convinte e determinate c'entrano l'obbiettivo.

-Silver LD A4: si presenta Giulia Benassai che purtroppo sporca la gara con tre errori che le valgono una settima posizione, fiduciosi però che nella prossima gara e con un buon lavoro riusciremo ad esprimerci al meglio!

-Silver LD J1/J2: nella prima fascia Chiara Tognetti con qualche sbavatura di troppo si piazza ai gradini del podio mentre invece, al grande rientro dopo un infortunio, Greta Zalli nella seconda fascia vince la gara con grande grinta e voglia di fare!!

-Silver LD S2: la nostra veterana Angela Stile conclude la sua gara con buoni esercizi meritando un ottimo terzo posto che, ahimè per anzianità, scala al quarto ma contentissimi ugualmente.

Assenti purtroppo per risentimenti fisici Eleonora Riva e Eleonora Franchi, ma siamo certe che sapranno recuperare velocemente presentandosi al meglio nelle prossime gare.

Seconda prova campionato Gold allieve A1, A2, A4

Sabato a Montevarchi le nostre piccole della sezione agonistica sono scese in campo gara per affrontare la seconda prova del campionato Gold allieve della FGI.

-Gold allieve A1 la categoria delle più piccole con Margot Tersini, Sveva Zalli e Adele Bottici. Per le prime due una gara un po’ sottotono, rientrate dopo più di una settimana di malattia, si piazzano rispettivamente al decimo e nono posto, ma vogliose di rimettersi in sesto per le prossime gare. La buonissima prestazione di Adele la fa salire al quinto posto!

-Gold allieve A2 che vede presenti le gemelle Riola Lucia e Valentina e la compagna Linda Farnesi. Ottima gara per le sorelle che grazie a degli splendidi esercizi volano al primo posto per Lucia e terzo per Valentina e si classificano nello stesso modo anche nella classifica del campionatole regionale! Linda in netto miglioramento rispetto alla scorsa gara si piazza nona.

-Gold allieve A4 categoria di Viola Donati che non ha potuto prendere parte a questa gara a causa di un infortunio alla mano ma che comunque, grazie ai punteggi della gara precedente, si classifica seconda nel campionato regionale!

Tutte le notizie di Ginnastica Artistica