Sanità Pescia, il dottor Silvestri va in pensione: in arrivo la dottoressa Giorgi

Con il pensionamento del dottor Franco Silvestri, medico di famiglia, l’Azienda desidera informare la cittadinanza che l’assistenza ai pazienti sarà garantita regolarmente e senza interruzioni.

In continuità con il pensionamento del dottor Silvestri, prenderà servizio la dottoressa Laura Giorgi: il nuovo medico incaricato acquisirà in maniera automatica i pazienti ancora in carico a Silvestri.

La dottoressa Giorgi effettuerà gli ambulatori prevalentemente presso la Casa della Salute di Pescia, ma anche nelle frazioni della montagna pesciatina.

Si tratta di un incarico provvisorio che sarà attivo fino alla assegnazione dei nuovi incarichi definitivi che avverrà nei prossimi mesi secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale.

Con l’occasione, l’Azienda USL Toscana Centro si associa ai ringraziamenti rivolti dai cittadini al dottor Silvestri, storico medico di Pescia.

Fonte: Ausl Toscana Centro - ufficio stampa

