Sconti e promozioni, torna lo Sbaracco a Forcoli e Palaia

Una pioggia di sconti e vendite promozionali a Forcoli e Palaia con lo “Sbaracco”. Sabato 29 febbraio il Comune, insieme al Centro Commerciale Natutale, promuove infatti, negli esercizi e nelle attività del territorio, la giornata dell'orgoglio dei negozi di vicinato dei piccoli paesi. Se non bastasse la merce di qualità a buon prezzo a richiamare gli appassionati dello shopping, c’è anche la possibilità di vincere, grazie agli acquisti fatti, colazioni gratis, aperitivi, cene e molto altro. Un’intera giornata di sbaracco durante la quale si potrà cercare l’affare nelle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa. A Forcoli: Calzature Marmugi, Civico 131, Corso Garibaldi, CT Parrucchieri, Emporio del Regalo, Fumo e Profumo, Oreficeria Aurum, Ottica Conti, Sardelli Simone Fiori, Tagliomania, Farmacia Desideri. A Palaia: Barsotti Antonio articoli da regalo, Falchi Alessandro articoli da regalo, Falchi Luciana articoli da regalo, Il Puntaspilli di Cristina Ceccanti, Stefanelli Vera regali e souvenir, Farmacia Bolognesi. Tutti i negozianti che faranno queste particolari agevolazioni sugli articoli in vendita avranno il manifesto dell’evento sulla porta di entrata e consegneranno ai clienti insieme allo scontrino un numero della “lotteria del gusto”. In palio tanti premi messi a disposizione da numerose attività commerciali di Palaia e Forcoli che hanno voluto fare squadra con gli altri negozi. A regalare i gustosi premi saranno: Bar...Collo, Bar Toto, Bar La Chicca, Bar Il Chiostro, Bar Pasticceria Antica Piazza, Peggio Palaia Pub, Antica Gelateria, Circolo Nuova Primavera, Circolo Soms, Pizzeria L'Angolo, Pizzeria Lalo, Pizzeria La Civetta.

Fonte: Comune di Palaia

