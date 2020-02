Spaccio nel cuoio e a Pontedera, 26 divieti di dimora eseguiti dai carabinieri

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri di Pontedera ha dato via a 26 misure di divieto di dimora con i colleghi delle Compagnie di San Miniato, Pisa e Volterra e dai Nuclei Cinofili di Pisa San Rossore e Firenze. Le misure sono state emesse dal gip di Pisa su richiesta della procura per 26 persone con dimora nei comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata chiamata Drug's Club.

Si è proceduto, sostanzialmente, a perseguire tre gruppi distinti di riferimento composti da cittadini tunisini, marocchini, albanesi e italiani, quasi tutti pregiudicati per reati specifici.

Tali provvedimenti scaturiscono dall’attività investigativa, condotta dal NORM – Aliquota Operativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, tra i mesi di aprile e novembre 2019, su pregiudicati gravitanti nei comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Montopoli in Val d’Arno e Pontedera che rifornivano le piazze di spaccio del Valdarno Inferiore di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, eroina e cocaina.

L’attività investigativa alla quale si è data esecuzione giunge a corollario di numerosi riscontri che, nel tempo, hanno consentito di effettuare alcuni arresti in flagranza, denunce in stato di libertà, nonché varie segnalazioni alla Prefettura di assuntori, giovani e meno giovani, delle predette tipologie di stupefacente.

