Sport all’aperto: in area verde Torricelli nuovo percorso fitness per tutti; 10 esercizi consigliati

Un nuovo percorso fitness pensato per chi fa sport all’aperto, nell’area di verde pubblico in via Torricelli a Vingone. La “Palestra Calisthenics”, così si chiama questo tipo di attrezzatura motoria progettata per gli spazi pubblici cittadini, è a disposizione di tutti i cittadini che desiderano fare attività fisica a partire dai 14 anni (limite fissato per motivi di sicurezza). Accanto al nuovo percorso fitness sono stati installati cartelli con gli esercizi consigliati per il corretto utilizzo della struttura, accompagnati dalle relative vignette illustrative; la Palestra Calisthenics di via Torricelli è ideale per trazioni alla sbarra, dip alle parallele, piegamenti sulle braccia e stretching, trazioni orizzontali, tuck-sit ed L-sit alle parallele, front lever, australian chin ups, dip alla sbarra e muscle up, bandiera (flag) e allenamento con gli anelli. Così come indicato dalle normative di sicurezza, tra le varie soluzioni per la pavimentazione è stato scelto un fondo di ghiaia lavata e arrotondata, che permette anche il drenaggio dell’acqua piovana e quindi ha un basso impatto ambientale. L’installazione del nuovo percorso fitness da parte della ditta “Pozza Playground equipment” è stata seguita e curata dal settore Ambiente, Parchi e Verde pubblico del Comune di Scandicci; l’importo per la nuova attrezzatura è di 11.186,31 euro iva inclusa.

“Lo sport e l’attività fisica fatti bene sono fondamentali per la salute di ognuno di noi. Ci avviamo verso la primavera e Scandicci si riempie sempre più di giovani e di persone di tutte le età che corrono, fanno camminate sportive, si muovono in bici – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – tutte attività all’aperto che fanno bene a chi le pratiche e che rendono viva la città. La nuova palestra fitness di via Torricelli è un’opportunità importante per integrare l’attività sportiva e il movimento con esercizi di ginnastica e di stretching, per allenamenti completi e in piena libertà, in una posizione strategica facilmente raggiungibile sia dai quartieri cittadini sia dalle zone collinari scelte da molte persone per correre o camminare. Già in passato in quell’area si trovava un primo percorso di esercizi, le cui attrezzature sono state poi rimosse perché non più adeguate a garantire la sicurezza dei fruitori. Sui cartelli installati adesso accanto alla nuova palestra Calisthenics sono elencati e adeguatamente illustrati tutti gli esercizi possibili”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci