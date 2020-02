Superpista ciclabile Firenze-Prato, intesa Metrocittà-Alia per campagne di comunicazione

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta della consigliera delegata alla Cultura Letizia Perini, ha approvato lo schema di accordo tra Metrocittà e Alia Servizi Ambientali spa in ordine alla comunicazione relativa alla superpista ciclabile di collegamento tra Firenze e Prato, 11 lotti di lavori dei quali tre (l'1, il 2 e il 7) in capo alla Città Metropolitana.

È stato realizzato lo Studio di fattibilità tecnico-economica il cui ambito coinvolge i territori dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Prato. L'opera è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e la Regione Toscana.

L'accordo con Alia (concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’Ambito territoriale Toscana Centro) sancirà una collaborazione per la promozione della mobilità sostenibile.

Alia, in particolare, installerà presso ciascuna area di sosta progettata per ogni lotto della superpista cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e provvederà alla loro successiva vuotatura e manutenzione. Con il coinvolgimento dei Comuni interessati, la Città Metropolitana ed Alia si rendono disponibili a progettare e realizzare campagne di comunicazione, iniziative di informazione ed eventi finalizzati a portare a conoscenza di tutti i potenziali utilizzatori il progetto e le sue importanti ricadute in termini di tutela dell’ambiente e della salute, come anche a sensibilizzare gli interlocutori sulle fondamentali tematiche della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile.

Lo schema è stato approvato da Pd e Territori Beni Comuni, mentre il Centrodestra per il cambiamento si è astenuto perché lo schema "non contiene i costi", ha spiegato il consigliere Claudio Gemelli, al quale Letizia Perini ha replicato che lo schema presenta solo un indirizzo politico. Se il capogruppo del Pd Massimo Fratini ha specificato che la tematica era stata già affrontata in Commissione e che il progetto della superpista prevede sette punti informativi, il Centrodestra si è riservato di esprimersi a favore in un secondo momento quando, hanno detto Gemelli e Paolo Gandola, "si conoscerà il contratto di servizio".

Voto favorevole da Territori Beni Comuni. Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto e consigliere metropolitano, ha espresso "soddisfazione per un'opera importante che fa fare un salto infrastrutturale e culturale in direzione della mobilità sostenibile. Molto bene che si vada avanti sviluppando connessioni con gli interventi fatti sul territorio della Piana".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

