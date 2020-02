Tenta il furto di una bici, scappa e getta l'hashish: denunciato

È stato colto sul fatto dalla Polizia Municipale mentre stava tentando di rubare una bici e per lui è scattata una serie di denunce tra cui quella per spaccio. È accaduto ieri pomeriggio in piazza del Mercato Centrale. Gli agenti della squadra antidroga del Reparto Antidegrado stavano effettuando un controllo in borghese quando hanno notato un uomo intento a troncare il lucchetto della catena di una bicicletta intimandogli di fermarsi. Per tutta risposta questi si è dato alla fuga, abbandonando l’attrezzo usato per lo scasso delle serrature oltre a gettare un involucro di cellophane, risultato poi contenente 10 grammi di hashish. Gli agenti lo hanno inseguito fermandolo poco lontano. L’uomo, 42enne straniero non in regola con le norme dell’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per tentato furto, danneggiamento e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga, dal valore sul mercato di 100 euro, è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

