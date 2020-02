Turismo, la movimentazione nelle strutture ricettive diventa solo telematica

Si informano tutte le strutture ricettive che consegnano o inviano la movimentazione statistica mensile cartacea alla Città metropolitana che, a partire dal 3 marzo 2020, non sarà più possibile accettare il formato cartaceo della movimentazione ricettiva ma solo quello telematico, attraverso il nuovo applicativo Turismo 5.

Questo è stato adottato in conseguenza alla necessità di adeguamento al progetto delle banche dati utilizzate per la gestione dei flussi turistici ai fini ISTAT, di cui ai decreti regionali n. 20840 del 28 dicembre 2018 e n. 1602 dell’8 febbraio 2019, in sostituzione dell'applicativo Turistat 3 finora in uso.

Alle strutture che consegnano o inviano la movimentazione cartacea sarà inviata apposita comunicazione tramite posta elettronica ovvero lettera circolare, per quelle che sono sprovviste di indirizzo mail, ricordando come l'obbligo dell'invio telematico della movimentazione statistica sia stato da anni disposto dall'ISTAT e dalla legislazione di settore nazionale.

E' previsto come si è detto un incontro con le strutture ricettive, di agriturismo e le locazioni turistiche, rivolto all’illustrazione del Turismo 5.

Lo strumento dell'applicativo Turismo 5, come già il Turistat 3, offre la possibilità, tramite apposita funzione, di invio della statistica, degli alloggiati alla Questura e del calcolo dell'imposta di soggiorno, ove prevista dal Comune.

Si invitano pertanto tutte le strutture ricettive che ancora ricorrono all'invio o alla consegna della movimentazione cartacea di contattare l'ufficio statistica della Città metropolitana per ricevere le istruzioni del caso e le apposite credenziali per l'invio della movimentazione ricettiva.

L’Ufficio Strutture ricettive e statistica del turismo garantirà la massima assistenza possibile a tutti i soggetti sui quali ricade l’obbligo di invio della movimentazione statistica telematica alla Città Metropolitana.

Con il passaggio dal gestionale Turistat 3 al Turismo 5, stabilito dal 3 marzo 2020, le strutture ricettive non potranno più inserire arrivi e presenze nel calendario (come si faceva nel Turistat) e dovranno comunicare i dati a Turismo 5 attraverso tre modalità:

1. Tramite upload di un file txt o di un file xml prodotto dal proprio sw gestionale;

2. Tramite webservice, quindi le strutture non entrano in Turismo5 ma inviano il dato direttamente dal sw gestionale;

3. Tramite caricamento manuale, utilizzando la sezione la sezione check-in e check-out.

Il formato txt è tutt’ora in uso e riguarda la modalità 1 sopra citata.

Si raccomanda pertanto a tutti i titolari e gestori della strutture ricettive, di agriturismo e di locazioni turistiche, di consultare le pagine web dell'ufficio statistica della Città metropolitana per istruzioni e aggiornamenti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

