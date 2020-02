'Una serata per l'endometriosi': beneficenza in musica a Gambassi Terme

Sabato 14 marzo dalle ore 20 si terrà a Gambassi Terme 'una serata per l'endometriosi'. L'evento è organizzato da A.P.E, l'Associazione Progetto Endometriosi Onlus con il patrocinio del Comune di Gambassi Terme.

Presso il ristorante Boscotondo, in via Volterrana 19, dalle ore 20 inizierà la serata di beneficenza. Si parte con una cena dal menù tipico toscano e più tardi, dalle 22.30, la festa si anima con il concerto della Dream Floyd Band.

Il costo della serata è di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino ai 9 anni. I più piccoli, fino ai 4 anni, non pagano. Parte del ricavato sarà devoluto all'A.P.E. È richiesta la prenotazione obbligatoria entro, e non oltre, mercoledì 11 marzo.

Per informazioni e prenotazioni contattare 0571 678006 / 347 468722

