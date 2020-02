Vab Limite ottiene lama sgombraneve, ringraziamenti al Comune

Grazie ad un contributo del Comune di Capraia e Limite la Vab - Vigilanza antincendi boschivi sezione di Limite sull’Arno ha potuto dotare un fuoristrada di lama sgombraneve.

In questo modo il parco macchine della Vab si integra di un nuovo strumento per le operazioni invernali e sarà più facile intervenire nelle strade strette ed impervie che sono abbastanza numerose nella parte collinare.

La richiesta era stata discussa tra la Vab e l’Amministrazione comunale proprio per avere mezzi idonei ed efficaci alle necessità del territorio durante l’inverno e le situazioni di emergenza.

Luca Paoli, in qualità di responsabile di Protezione civile della Vab, a nome di tutta la sezione locale, ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale per questo contributo per l’acquisto della lama sgombraneve che adesso permette di affrontare tutte quelle situazioni che vedono la presenza di forti precipitazioni nevose che creano disagio soprattutto nelle zone collinari, ed ha inoltre sottolineato il rapporto di proficua collaborazione instaurato in questi anni.

“In questo modo, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, non ci faremo cogliere impreparati e il nuovo strumento permetterà ai nostri cittadini di subire meno disagi in caso di precipitazioni nevose. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che operano nelle situazioni di emergenza i cittadini stessi, i dipendenti del Comune, il coordinamento della Protezione Civile e i volontari della Vab per il loro prezioso ed indispensabile aiuto”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

