Buongiorno oggi ringrazio tanto Marco per questa gustosa e buona vellutata con il sedano rapa. L'ho assaggiata personalmente perché Marco è il marito della mia migliore amica, Susanna, una sera sono stata a fare un massaggio a Susy e sono rimasta a cena da loro. Nell'occasione Marco ha cucinato la vellutata con il sedano rapa, a Marco piace molto cucinare, infatti tra i suo sogni ci sarebbe quello di aprire un piccolo ristorante. Per la prima volta ho mangiato il sedano rapa, mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di acquistarlo per provare a realizzare la vellutata.

Il Sedano rapa è una radice e ha un ridotto apporto calorico, ha proprietà diuretiche e depurative per gli oli essenziali che contiene. Ha una buona quantità di vitamine antiossidanti, sali minerali come potassio, manganese e ferro. Per alcune sue proteine il sedano rapa è un alimento potenzialmente allergizzante per quelle persone sensibili e predisposti alle allergie alimentari.

Stamani insieme a Cri abbiamo visto quante ricette in realtà potremmo fare con il Sedano rapa, non solo la vellutata ma anche a crudo nelle insalate, lo potete cucinare sia in padella che in forno, anche al vapore, ottimo per ricette vegetariane e vegane. Come sempre vi rimando ad un sito che spiega molto bene come utilizzarlo in cucina, e sempre dallo stesso sito, un link per la preparazione di ricette.

www.vegolosi.it/glossario/sedano-rapa/

www.vegolosi.it/ricette-vegane/

Altri siti per scoprire sempre più cose sulle sue proprietà e come utilizzarlo:

www.fondation-louisbonduelle.org/it/ortaggi/sedano-rapa/

www.greenme.it/mangiare/

Vellutata con il sedano rapa

Ingredienti

Un sedano rapa grande

Tre cipollotti

Zenzero un pezzettino

Brodo vegetale

Sale

Olio extravergine di oliva

Semi di girasole

Preparazione

Pulire e tagliare a tocchetti il sedano rapa e i cipollotti, prendete una pentola con poco olio e fate imbiondire i cipollotti, mettete il sedano rapa e poi il pezzettino di zenzero e coprite con il brodo, lasciatene un po’ da parte. Una volta cotto il sedano rapa prendete il frullatore ad immersione e frullate il tutto, in modo che si formi una crema, se troppo densa aggiungete altro brodo che avrete tenuto da parte. Mettete nei rispettivi piatti e aggiungete i semi di girasole e anche dei tocchetti di pane arrostito e un filo di olio extravergine di oliva.

Marco Empoli

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.