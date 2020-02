Voleva rapire il figlio di 8 anni dalle mani del padre: fermata

Ha tentato il rapimento del figlio di 8 anni dalle mani del padre, che aveva l'affidamento esclusivo. Il complice, probabilmente il fratello, lo ha aiutato nell'impresa fallita. Infatti la polizia ha fermato la donna, di origine russa, e l'uomo. Il fermo di indiziato di delitto riguarda l'accusa di tentato sequestro di minore. L'episodio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un comune dell'area fiorentina.

Il padre, di origine italiana, ha contattato la polizia dopo aver visto mentre era con un amico la ex. La donna era già stata protagonista di un altro tentativo di furto. Era 'appostata' vicino a casa, assieme al complice indossava abiti scuri e cappelli da baseball neri, per non far vedere il volto. La polizia li ha bloccati in un agriturismo di zona dove avevano preso alloggio Con loro avevano una pistola scacciacani, un lanciarazzi, munizioni e spray al peperoncino. Il bambino non sarebbe stato quindi toccato dalla donna, né si sarebbe accorto di niente.

