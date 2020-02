Abc Solettificio Manetti in difesa del fortino: arriva Legnaia

Dopo l’ennesima impresa, stavolta in quel di La Spezia, l’Abc Solettificio Manetti domenica alle ore 18 tornerà al PalaBetti per cercare di difendere ancora una volta il suo fortino.

A tentare di espugnarlo, nella sesta giornata di ritorno, sarà l’Olimpia Legnaia, una delle rivelazioni di questo campionato che, spinta dai suoi giovani, sta inseguendo il quartetto di testa a -4 dalla vetta. Una squadra che proprio la scorsa settimana è stata protagonista di due importanti movimenti di mercato, uno in entrata e uno in uscita: non sarà in campo l’ex più atteso dal pubblico castellano, Andrea Innocenti, mentre scenderà sul parquet agli ordini di Riccardo Zanardo la new entry Niccolò Cioni, centro classe ’90.

Ma si tratterà di una partita particolare soprattutto per Marco Zani e Andrea Scali, entrambi con importanti trascorsi in maglia Olimpia. Una gara delicata insomma, come già abbiamo avuto modo di palpare nel match di andata al PalaFilarete: una gara in cui i ragazzi di Paolo Betti saranno chiamati, per l’ennesima volta, a fare quadrato intorno all’emergenza e a dar vita ad una prestazione solida e corale. Una prestazione a cui questa Abc ci ha abituati nelle ultime giornate e che torna ad essere necessaria per mantenere l’imbattibilità di casa nostra. E difendere la vetta.

Arbitreranno la gara i sigg. Mariotti di Cascina, Sposito di Livorno.

