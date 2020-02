Non solo Firenze: All'Antico Vinaio apre a Milano

All'Antico Vinaio Milano: se finora per molti questo accostamento era solo un sogno, adesso è realtà. Il famosissimo locale di Firenze, gestito e reso celebre da Tommaso Mazzanti, ha annunciato una grande novità, ovvero una nuova apertura. Stavolta non sarà in via de' Neri, dove è diventato un punto di riferimento, ma molti chilometri più a nord, a Milano appunto.

La città lombarda sarà teatro delle nuove 'avventure' di Mazzanti. Ancora non si sa bene la data di apertura, così come non è certa la zona dove All'Antico Vinaio aprirà, ma la notizia è ufficiale. L'ha data la pagina dell'Antico Vinaio su Facebook e sugli altri social con un post dedicato e una foto speciale: la classica schiacciata ripiena e, sullo sfondo, il Duomo di Milano.

A proposito di social, nei giorni scorsi Mazzanti e la sua banda hanno dato vita a una strategia che a molti ha ricordato quella dei Radiohead di qualche anno fa, utilizzata per l'uscita dell'album A Moon Shaped Pool. Hanno cancellato tutti i vecchi post - e c'è pure chi ha gridato all'attacco hacker - e pubblicato una serie di foto totalmente nere. Col passare dei giorni si è scoperto che si trattava di una trovata pubblicitaria e lì è davvero montata l'attesa. Nei mesi passati All'Antico Vinaio ha avuto successo anche oltre oceano.

