Assemblea Filctem Cgil a Sovigliana su Vibac e Colorobbia: si è parlato di 180 posti di lavoro

Alla Casa del Popolo di Sovigliana sul piatto c'erano 180 posti di lavoro. Ieri c'è stata l’assemblea generale della Filctem Cgil fiorentina, nella quale si è discusso della vertenza Vibac e Colorobbia. I lavoratori dell'azienda di Mercatale, dopo la scelta da parte della proprietà di ritirare la procedura di licenziamento collettivo e l’apertura della cassa integrazione ordinaria per gestire la crisi, si aggrappano a questa speranza, ma la paura fino a quando la vertenza non sarà risolta definitivamente resta. Bisognerà insomma attendere di passare dall'accordo verbale ai fatti, senza contare che serve un rilancio dell'azienda altrimenti tra un anno potremmo essere al punto di partenza.

"Durante l'incontro al MISE l'azienda si è impegnata a trovare delle soluzioni per evitare la procedura di licenziamento collettivo, così facendo Vibac ha scelto di rilanciarsi, perché una chiusura significa arretrare un'azienda e non creare sviluppo per farsi valere sul mercato. Adesso bisogna attendere l'ufficialità dell'accordo verbale, poi successivamente dal giorno dopo chiederemo un incontro in sede regionale alla proprietà per sedersi ad un tavolo e prendere in considerazione la possibilità di un ammortizzatore sociale come la cig ordinaria, ma soprattutto di ragionare di strategia industriale e di investimenti per rilanciare l'azienda", così Giuseppe Dentato della Filctem-Cgil.

