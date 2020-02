Bando 'Ricerca Salute 2018': sette progetti dell’Università di Siena finanziati dalla Regione

Sono sette i progetti di ricerca dell’Università di Siena, due come capofila e cinque come partecipante, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando "Ricerca Salute 2018", per un totale di 1.721.085 euro.

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione nel Servizio sanitario regionale promuovendo progetti di ricerca finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini e favorire lo sviluppo del territorio.

L’Università di Siena è capofila nei progetti “Development of personalized diagnosis and innovative therapies for resistant CLL”, coordinato dalla professoressa Cosima Baldari del dipartimento di Scienze della Vita, e “Tuscany Antiviral Research Network” coordinato dalla professoressa Elena Dreassi del dipartimento di Biotecnologie, chimica e famacia.

Il primo, finanziato per 608.000 euro, di cui 358.400 all’Ateneo senese, ha come partner l’Azienda Ospedaliera Senese e il CNR, e analizzerà circa 90 pazienti con Leucemia Linfatica Cronica per esplorare nuovi approcci terapeutici basati sulla caratterizzazione molecolare approfondita del tumore.

Il secondo, finanziato per 800.000 euro, di cui 338.000 all’Ateneo, ha come partner l’Azienda Ospedaliera Senese, l’Azienda Ospedaliera Pisana e l’Università di Firenze, con l’obiettivo di costruire una struttura decentrata e certificata che offra ricerca e servizi qualificati per lo sviluppo di nuove terapie antivirali.

Fonte: Università di Siena

